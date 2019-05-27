У скільки обійшлося весілля Насті Каменських і Потапа

Про деталі зіркового одруження Насті Каменських і Потапа розповів Андрій Данилко. За його словами, Настя дуже хоче дітей.

Розкрито бюджет зіркового весілля Насті Каменських і Олексія Потапенка. За словами Андрія Данилка, "весілля вийшло платоспроможним".

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На весілля співачка і продюсер витратили близько 2.8 мільйона гривень. У цю суму не включено декор і концертну програму. Захід пройшов в італійському ресторані Fabius під Києвом. Гостей пригощали восьминогом, камчатським крабом, фуа-гра та іншими делікатесами.

Потап і Настя весілля

За словами Андрія Данилка, який був присутній на весіллі в образі Вєрки Сердючки, він виступав безкоштовно і "ніколи б не взяв з них гроші". Також артист відзначив, що Каменських розповіла йому, що хоче дітей. Раніше повідомлялося, що Каменських показала перше пікантне фото з медового місяця.

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