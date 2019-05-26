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Володимир Зеленський ЗНО Холостяк

Потап і Настя Каменських вирушили у медовий місяць на власному літаку (фото)

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Щаслива пара позує перед вильотом з Києва - фото 1
Щаслива пара позує перед вильотом з Києва / segodnya

Одружені Потап і Настя Каменських вирушили у весільну подорож в Анталію, Туреччина. Про це стало відомо зі сторіз співачки на її сторінці в Instagram.

Зіркове подружжя днями відгуляли весілля, а вже сьогодні вирушили у свій медовий місяць на приватному літаку. Подейкують, що цей літак Потап подарував Насті. Про це в сторіз сказала подружка Каменських.

І ще: Зірковий Happy End: Весілля Насті Каменських і Потапа, а також фінал Холостяка

Компанію молодятам склали Аня Андрійчук-Завгородня та Олена Голубицька. На одному зі знімків щаслива пара позує перед вильотом з Києва. Молодята відображені в повсякденному одязі і з двома дизайнерськими валізами від Louis Vuitton. У своїх мікроблогах чоловік і дружина поділилися знімками та відео зі своєї романтичної подорожі.

Потап і Настя Каменських вирушили у медовий місяць на власному літаку (фото) - фото 330008

Потап і Настя Каменських вирушили у медовий місяць на власному літаку (фото) - фото 330009

Потап і Настя Каменських вирушили у медовий місяць на власному літаку (фото) - фото 330010

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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