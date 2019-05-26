Потап і Настя Каменських вирушили у медовий місяць на власному літаку (фото)

Одружені Потап і Настя Каменських вирушили у весільну подорож в Анталію, Туреччина. Про це стало відомо зі сторіз співачки на її сторінці в Instagram.

Зіркове подружжя днями відгуляли весілля, а вже сьогодні вирушили у свій медовий місяць на приватному літаку. Подейкують, що цей літак Потап подарував Насті. Про це в сторіз сказала подружка Каменських.

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Компанію молодятам склали Аня Андрійчук-Завгородня та Олена Голубицька. На одному зі знімків щаслива пара позує перед вильотом з Києва. Молодята відображені в повсякденному одязі і з двома дизайнерськими валізами від Louis Vuitton. У своїх мікроблогах чоловік і дружина поділилися знімками та відео зі своєї романтичної подорожі.

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