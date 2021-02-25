У Сінгапурі роблять кольорові овочі на 3D-принтері: фото

Науковці з Сінгапуру розробили унікальний метод створення харчових чорнил, за допомогою яких 3D-принтер може створювати свіжі овочі. Такі продукти зберігають всі поживні властивості.

Так, харчові чорнила створені з натуральних овочів – як свіжих, так і заморожених. Основа – перетерті продукти, які мають або напівтверду, або повністю рідку структуру. Пюре з овочів завантажують в 3D-принтер і шляхом екструзії отримують готовий продукт.

І ще: Чому лікарі не радять їсти продукти білого кольору

Цей метод вчені розробляли спеціально для людей, які страждають дисфагією – так називається клінічний симптом порушення функції ковтання. По-перше, структура овочів, надрукованих на 3D-принтері, виходить дуже м'якою, по-друге, їжа стає смачнішою і поживнішою. Учені стверджують, що 3D-продукти зберігають всі поживні властивості.

Перші експерименти по створенню моркви, а також гороху і кукурудзи, виявилися успішними. Щоб надруковані апетитні овочі, вчені вирішили використовувати спеціальні формочки з силікону: вони надають овочевому пюре форму того продукту, з якого зроблено пюре.

Читайте також: Чому науковці не рекомендують щодня їсти білий хліб