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Чому лікарі не радять їсти продукти білого кольору

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Біла їжа - фото 1
Біла їжа / pinterest

Харчування має бути максимально різноманітним і правильно збалансованим, тоді організм буде отримувати необхідну дозу вітамінів і мінералів. Однак, лікар Олександр М'ясников все ж рекомендує не зловживати продуктами білого кольору.

В чому причина? За словами фахівця, такі продукти мають дуже високий глікемічний індекс (одиниця швидкості підвищення цукру в крові після вживання вуглеводних продуктів).

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Фахівець сказав, що білий хліб, цукор, рис, білий сорт картоплі та інші продукти сприяють появі "смертельного квартету". Так М'ясников назвав розвиток таких ознак: збільшення маси тіла, підвищення артеріального тиску, а також рівня цукру і холестерину.

Лікар взяв дві склянки, в одній з них був білий рис, а в іншій – бурий. Потім він додав в них воду і йод. Склянка, в якій був білий рис, придбав фіолетовий відтінок. Фахівець підкреслив, що цей досвід показує, що в рафінованому злаку міститься велика кількість цукру. "Рафіновані продукти швидко засвоюються, і вуглеводи в них швидко синтезуються в цукор і потрапляють в кров", – зазначив лікар.

Чому лікарі не радять їсти продукти білого кольору - фото 448779

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Джерело: gelios-sar
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