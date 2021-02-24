Чому науковці не рекомендують щодня їсти білий хліб

Як продукти з білого борошна впливають на наше здоров'я

На думку вчених, щоденне споживання хліба й інших продуктів з білого борошна є вкрай небезпечною для серця звичкою. Ці продукти здатні підвищувати схильність людини до інфаркту.

Дослідження, результати яке опублікував спеціалізований портал The bmj, показало: щоденне споживання великої кількості білого хліба й інших хлібобулочних і макаронних виробів з білого борошна пов'язане з підвищеним ризиком розвитку небезпечних патологій серця, включаючи інфаркти.

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"У людей, які споживають понад 350 грамів продуктів з білого борошна на день, ризик передчасної смерті від наслідків серцевих захворювань на 27% вищий, ніж у тих, хто з'їдає менш як 50 грамів таких продуктів", – констатують вчені.

Чому ж вони вважають щоденне споживання білого хліба, тостів, рогаликів і макаронів небезпечним для серця? Дослідники оцінили дані майже 150 000 учасників з 21 країни: їх харчові звички та стан здоров'я аналізувалися в середньому за 9,5 років. Фахівці виявили, що збільшення кількості споживаних людиною продуктів з білого борошна чітко асоціюється з підвищенням показників артеріального тиску.

Хліб, тісто піци та пельменів, булочки для гамбургерів або млинці: продукти, виготовлені з очищених зерен, позбавлені поживних і багатих на клітковину зернових компонентів. Таким чином, білий хліб і інші подібні продукти позбавляються вітамінів і мінералів, дають організму лише "порожні" калорії. Це створює навантаження на баланс цукру в крові, викликаючи його швидке підвищення.

Своєю чергою високий рівень цукру згущує кров, сприяє порушенню кровопостачання, патологічно впливає на стан судинних тканин, роблячи їх схильними до пошкодження і розвитку атеросклерозу. Тож експерти рекомендують мінімізувати вміст продуктів з білого борошна у раціоні.

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