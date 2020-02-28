У Швейцарії скасували Женевський автосалон через коронавірус

Напередодні старту Женевського автосалону ми встигли розповісти вам про кілька автомобільних новинок, які мали б показати нам у Швейцарії. Втім, через потенційну небезпеку поширення коронавірусу влада країни вирішила скасувати всі масові заходи за участю понад 1000 осіб.

Під це визначення потрапляє і Geneva Motor Show, який мав відбутися з 5 по 15 березня 2020 року.

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Заборона набуває чинності відсьогодні і триватиме до середини березня, так що в стандартні терміни виставка вже точно не відбудеться. Не виключається, що при несприятливому розвитку ситуації заборону можуть продовжити.

Утім, навіть якщо виставку в цьому році скасують повністю, то заплановані анонси новинок відбудуться в онлайн-форматі або у вигляді окремих заходів кожного автовиробника.

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Відзначимо, що Женевський автосалон не є найбільшим у світі, проте автовиробники (і в першу чергу європейські, для яких цей захід є "рідним") традиційно використовують його для демонстрації футуристичних концептів. Організатор заходу Palexpo спробував запобігти проблемам, випустивши заяву про підвищені заходи безпеки (посилене прибирання, перевірка учасників і т.д.), однак на введення заборони це ніяк не вплинуло.

Нагадаємо, що через коронавірус уже скасували такі великі IT-заходи, як виставку Mobile World Congress у Барселоні, конференцію для розробників Facebook F8 і ін. Заборона також торкнулася спортивних заходів – скасовані етапи Formula 1 і Formula E у Китаї, а Олімпійський комітет розглядає можливість заборони "Літніх Олімпійських ігор 2020" у Токіо.

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