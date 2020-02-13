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Уперше за 33 роки: виставку MWC 2020 скасували через коронавірус

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Організатори скасували проведення MWC 2020 - фото 1
Організатори скасували проведення MWC 2020

Найбільшу міжнародну виставку мобільної індустрії Mobile World Congress, яка повинна була пройти у Барселоні з 24 по 27 лютого, скасували після того, як компанії стали масово відмовлятися від участі у ній через загрозу коронавірусу. Таке рішення прийняла асоціація GSM, що є організатором заходу.

Зауважимо, що MWC скасують уперше за 33 роки.

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"Приділяючи належну увагу безпечному і здоровому навколишньому середовищу в Барселоні і приймаючій країні, GSMA скасувала виставку MWC Barcelona 2020 року, тому що глобальна стурбованість у зв'язку зі спалахом коронавірусу, проблеми з поїздками й інші обставини роблять неможливим проведення заходу. Приймаючі сторони поважають і розуміють це рішення. GSMA і приймаючі сторони продовжать співпрацювати і підтримувати один одного в підготовці до MWC Barcelona 2021 і подальших виставках. Ми висловлюємо співчуття усім тим, хто постраждав у Китаї і в усьому світі", – йдеться в офіційному зверненні глави GSMA Джона Хоффмана (John Hoffman).

У 2020 році MWC не відбудеться - фото 385840
У 2020 році MWC не відбудеться

Організатори заходу намагалися розвіяти страхи за допомогою опублікованих на сайті рекомендацій, а також посилених заходів на кшталт заборони відвідувати виставку жителям Ухань, де був вперше виявлений коронавірус. Але, мабуть, це не спрацювало. Від участі у MWC відмовилися понад 20 компаній, серед яких LG, ZTE, Ericsson, Sony, NVIDIA, Amazon, Vivo, Nokia, Intel і інші.

MWC – це не тільки шанс для багатьох компаній показати свої новинки, завдяки виставці щороку створюються понад 14 тисяч робочих місць з частковою зайнятістю, а виторг досягає майже € 500 млн.

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Джерело: The Verge
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