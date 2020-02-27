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У Китаї набувають популярності онлайн-вечірки
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Оскільки мешканці Китаю вимушені сидіти вдома через епідемію коронавірусу, їм довелося шукати нові способи розважитися. Любителі масових вечірок – рейвів – почали активно проводити аналогічні заходи онлайн.
Виглядають онлайн-вечірки так: музиканти встановлюють вдома або у порожніх студіях діджейський пульт і вмикають музику, паралельно ведучи трансляцію в додатках на кшталт Bilibili або Douyin (аналоги Youtube і TikTok). Іноді на платформах транслюються заздалегідь зроблені записи. Тусовщики під'єднуються до трансляцій і активно спілкуються в коментарях, так само, наче вони на звичайній вечірці.
І ще: Коронавірус змінює пріоритети: що масово скуповують китайці
Перша масштабна онлайн-тусовка в умовах карантину пройшла 31 січня. Рейв-захід був організований агентством з продажу квитків на музичні фестивалі RSS.
Захід пройшов вкрай успішно, тому незабаром популярні нічні клуби приєдналися до цієї тенденції. За інформацією китайського видання The Paper, тільки за перші 30 хвилин прямої трансляції 10 лютого нічний клуб SIR TEEN, розташований у Пекіні, залучив понад 100 тисяч онлайн-глядачів, а за всю сесію – 2,3 млн.
Виявилося, що онлайн-вечірки не тільки цікавий спосіб розважити нудьгуючих під час карантину місцевих жителів, а й відмінний спосіб заробити. 9 лютого протягом декількох годин в прямому ефірі відомий нічний клуб OneThird, який має філії в Пекіні і Ханчжоу, отримав від глядачів майже 20 мільйонів монет у додатку TikTok, що становить понад 1 мільйона юанів або $ 143 тисячі.
У День Святого Валентина пройшла благодійна онлайн-вечірка. До трансляції підключили 4 млн онлайн-користувачів, які задонатили близько $ 81,5 тис. Ці кошти передали медичному персоналу, який бореться з коронавірусом.
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