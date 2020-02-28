Що буде з тими, хто хоче уникнути перевірки на коронавірус у Китаї: промовисте відео

Китайська поліція демонструє, що буде з людиною, яка спробує проскочити контрольно-пропускний пункт, не пройшовши перевірку на коронавірус. Це відео показує, наскільки злагодженою є робота правоохоронців, які намагаються скоротити поширення захворювання у країні.

Відеозапис поліцейських навчань розмістили у китайській соцмережі Weibo і на відеохостингу TikTok співробітники муніципального бюро громадської безпеки повіту Тунбай у провінції Хенань. Ролик під назвою "Щоб перемогти в боротьбі з епідемією, поліція провела збройні навчання" цього тижня став вірусним.

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Сюжет відео такий: чоловік намагається проскочити повз контрольно-пропускний пункт для перевірки на коронавірус. Поліцейський фургон блокує автомобілю шлях, а співробітники встановлюють перед машиною шипи. Чоловік виходить з машини, і йому велять зняти маску. Потім офіцери за допомогою сачка надягають йому на голову спеціальну сітку і відводять під арешт. Інша група офіцерів у захисному спорядженні розпорошує дезінфікуючий засіб по всьому периметру місця події.

Дивіться відео навчань:

This happens when you try to escape a Corona Virus checkpoint #CoronavirusOutbreak #coronavirus pic.twitter.com/h3zNNJKBT0 — The Information Source (@1nfodaily) February 26, 2020

Провінція Хенань, де було знято відео, межує з провінцією Хубей, звідки почалося поширення коронавірусу. За даними МОЗ України, станом на ранок 28 лютого 2020 року зареєстровано 83 389 випадків захворювання COVID-19. З них 2858 закінчились смертю, водночас 36 569 (43,8%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 4430 випадків у 45 країнах світу. Вірус дістався до всіх континентів, крім Антарктиди. В Україні поки підтверджених випадків НЕМАЄ!

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