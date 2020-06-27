У Швеції випустили друковану рекламу, якою можна помити руки

Ми, звичайно ж, розуміємо, що ви скупили усе мило й антисептики ще на початку карантину, тож можете не перейматися через проблему немитих рук. Утім, у Швеції вирішили піти далі, надрукувавши рекламу, яку можна не просто викинути до урни.

Медичний персонал лікарень Medpeople і Le Bureau у Стокгольмі вирішив нагадати людям про те, як правильно мити руки. Для цього вони випустили незвичайну друковану рекламу.

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Вона містить детальні інструкції з правилами миття рук. Сама ж реклама надрукована на мильному папері. Принцип використання такої поліграфії простий: "Ознайомився. Вирвав сторінку. Помив руки нею".

Нам такий підхід дуже подобається. Насправді така друкована реклама нагадує туристичне мило, яке продається маленькими клаптиками, які за розміром не більші, ніж стікери. Єдина відмінність полягає у масштабах, а також тому, що це "мило" містить інформацію, надруковану на ньому.

Нам здається, що якби всі флаєри робили з такого мильного паперу, то ніхто б не викидав їх до урн, забираючи додому.

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