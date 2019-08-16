Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ukrainian Song Project Динамо

У Швеції випускають велосипеди з капсул від випитої кави

  • 12
Велосипеди виготовляють з капсул з-під кави - фото 1
Велосипеди виготовляють з капсул з-під кави

Відомий європейський виробник велосипедів випустив обмежену партію з 1000 екземплярів, на виготовлення кожного з яких пішло 300 перероблених алюмінієвих капсул від випитої кави.

Один інноваційний екземпляр RE: CYCLE вартує 1290 євро. Ідея виробляти велосипеди з одноразових упаковок від кави народилася під впливом критиків-екологів, обурених великою кількістю відходів, які залишаються після масового вживання напою.

І ще: Турбота про екологію: всі пристрої Google виготовлятимуть з переробленої сировини

У Швеції випускають велосипеди з капсул від випитої кави - фото 348140

У результаті шведська велосипедна компанія об'єднала зусилля зі швейцарським кавовим брендом, алюмінієві капсули якого повністю придатні для вторинного перероблення. Витівка обіцяла успіх ще й тому, що кавова марка вже відпрацювала схему утилізації відходів від своїх продуктів, апробовану в 53 країнах світу. Крім того, на відміну від капсул інших виробників, одноразові упаковки швейцарської компанії не містять пластику.

У Швеції випускають велосипеди з капсул від випитої кави - фото 348142

Проєкт має на меті спонукати любителів кави, що віддають перевагу продуктам швейцарського бренду, утилізувати капсули для їх подальшого перетворення на велосипеди.

Керівники компаній пишаються, що створили екологічний і стильний велосипед майбутнього. Це – один з небагатьох зразків промислової продукції у світі, який на ділі довів важливість перероблення відходів і її реальну можливість.

У Швеції випускають велосипеди з капсул від випитої кави - фото 348141

У 2016 році в державних установах німецького міста Гамбурга заборонили пити каву з капсул. Міська влада мотивувала непопулярний захід тим, що в кожній капсулі на 6 грамів кави припадає 3 грами відходів, що засмічують офіси.

Читайте також: Університет у Лондоні заборонив бургери: як тепер вчитися бідним студентам?

Джерело: CNN
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Транспорт майбутнього: 5 причин купити електросамокат
  • 12 серпня, 12:15
  • 613
Моделі 90-х: як змінилася легендарна фотомодель Нікі Тейлор (18+)
  • 13 серпня, 17:21
  • 1684
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 11:44
  • 846
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Швеція