У Швеції випускають велосипеди з капсул від випитої кави

Відомий європейський виробник велосипедів випустив обмежену партію з 1000 екземплярів, на виготовлення кожного з яких пішло 300 перероблених алюмінієвих капсул від випитої кави.

Один інноваційний екземпляр RE: CYCLE вартує 1290 євро. Ідея виробляти велосипеди з одноразових упаковок від кави народилася під впливом критиків-екологів, обурених великою кількістю відходів, які залишаються після масового вживання напою.

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У результаті шведська велосипедна компанія об'єднала зусилля зі швейцарським кавовим брендом, алюмінієві капсули якого повністю придатні для вторинного перероблення. Витівка обіцяла успіх ще й тому, що кавова марка вже відпрацювала схему утилізації відходів від своїх продуктів, апробовану в 53 країнах світу. Крім того, на відміну від капсул інших виробників, одноразові упаковки швейцарської компанії не містять пластику.

Проєкт має на меті спонукати любителів кави, що віддають перевагу продуктам швейцарського бренду, утилізувати капсули для їх подальшого перетворення на велосипеди.

Керівники компаній пишаються, що створили екологічний і стильний велосипед майбутнього. Це – один з небагатьох зразків промислової продукції у світі, який на ділі довів важливість перероблення відходів і її реальну можливість.

У 2016 році в державних установах німецького міста Гамбурга заборонили пити каву з капсул. Міська влада мотивувала непопулярний захід тим, що в кожній капсулі на 6 грамів кави припадає 3 грами відходів, що засмічують офіси.

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