Турбота про екологію: всі пристрої Google виготовлятимуть з переробленої сировини

Серед виробників A-класу вже не перший рік спостерігається тенденція використання у пристроях перероблених компонентів з метою скорочення викидів при виробництві. Google заявила, що активно зайнята "озелененням" асортименту. Скоро кожен її гаджет міститиме елементи з перероблених матеріалів.

Деякі пристрої компанії, наприклад, термостат Nest, уже складаються з переробленої сировини. Корпус регулятора виготовлений з екопластику. До початку 2020 року корпорація обіцяє повністю компенсувати викиди вуглекислого газу посадкою дерев. До 2022 року всі продукти пошукового гіганта будуть проводитися з перероблених матеріалів.

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Для досягнення вуглецевої нейтральності Google хоче збільшити обсяги поставок повітрям. Більш того, керівництво бренду планує інвестувати в проекти, які розробляють технології з утилізації сміття та видалення сільськогосподарських відходів.

Для порівняння, Apple побудувала цілу лабораторію у штаті Техас, яка спеціалізується на вивченні нових методів переробки електроніки. Раніше компанія демонструвала процес розбирання старих пристроїв за допомогою робота Liam. Отримані в результаті компоненти відправлялися на повторну переробку для створення комплектуючих у флагманських апаратах.

З 2018 року Google публікує звіти, в яких детально описує, з яких матеріалів складаються її пристрої, і яким чином вони отримані з точки зору впливу на екологію.

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