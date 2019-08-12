Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ukrainian Song Project Рецепти

Турбота про екологію: всі пристрої Google виготовлятимуть з переробленої сировини

  • 14
Таким чином Google турбується про екологію - фото 1
Таким чином Google турбується про екологію

Серед виробників A-класу вже не перший рік спостерігається тенденція використання у пристроях перероблених компонентів з метою скорочення викидів при виробництві. Google заявила, що активно зайнята "озелененням" асортименту. Скоро кожен її гаджет міститиме елементи з перероблених матеріалів.

Деякі пристрої компанії, наприклад, термостат Nest, уже складаються з переробленої сировини. Корпус регулятора виготовлений з екопластику. До початку 2020 року корпорація обіцяє повністю компенсувати викиди вуглекислого газу посадкою дерев. До 2022 року всі продукти пошукового гіганта будуть проводитися з перероблених матеріалів.

І ще: Учені пояснили, чому чоловіки рідше сортують сміття

Для досягнення вуглецевої нейтральності Google хоче збільшити обсяги поставок повітрям. Більш того, керівництво бренду планує інвестувати в проекти, які розробляють технології з утилізації сміття та видалення сільськогосподарських відходів.

Для порівняння, Apple побудувала цілу лабораторію у штаті Техас, яка спеціалізується на вивченні нових методів переробки електроніки. Раніше компанія демонструвала процес розбирання старих пристроїв за допомогою робота Liam. Отримані в результаті компоненти відправлялися на повторну переробку для створення комплектуючих у флагманських апаратах.

Турбота про екологію: всі пристрої Google виготовлятимуть з переробленої сировини - фото 347150

З 2018 року Google публікує звіти, в яких детально описує, з яких матеріалів складаються її пристрої, і яким чином вони отримані з точки зору впливу на екологію.

Читайте також: Науковці жорстко пройшлися по електросамокатах: екологія страждає

Джерело: Cnet
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті
  • 31 липня, 19:00
  • 3837
ТЕСТ: Вгадай комп'ютерну гру за одним кадром
  • 09 серпня, 15:00
  • 1138
ТОП 5 товарів із секс-шопу, які варто спробувати кожній парі
  • 09 серпня, 21:00
  • 591
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Екологія