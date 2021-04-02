У Швеції пенсіонерів закликали вакцинуватися за допомогою Гарольда, що приховує біль: фото

У відомстві запевняють, що не знали, що Гарольд – зірка мемів

Управління охорони здоров'я Стокгольма на своєму сайті розмістило заклик вакцинуватися від коронавірусу. Для ілюстрації заклику використали стокові фотографії. Одна з них – популярний "Гарольд, що приховує біль".

У пресслужбі стокгольмської адміністрації не знали, що фотографія – мем, пише Independent.

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Картинка провисіла на сайті кілька годин, її вже замінили, але скріни не горять. В управлінні охорони здоров'я заявили, що помилка не підірвала довіру громадян до вакцинації.

Мем з "Гарольдом" з'явився у 2011 році. На фото зображений мешканець Угорщини Андраш Арата. На хвилі своєї популярності він знімався у рекламах і виступав на Ted Talks.

Згідно з новим дослідженням, проведеним Австралійським національним університетом (ANU), гумор допомагає впоратися зі стресом, пов'язаним з віддаленою роботою. Але є одна суттєва умова: ви самі повинні прагнути цього. Виявляється, колеги, котрі відправляють смішний мем з котом, можуть підвищити кров'яний тиск одержувача. Такі дані виявили провідний автор, доктор Девід Ченг і його команда.

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