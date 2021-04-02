На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У Швеції пенсіонерів закликали вакцинуватися за допомогою Гарольда, що приховує біль: фото
-
- 14
Управління охорони здоров'я Стокгольма на своєму сайті розмістило заклик вакцинуватися від коронавірусу. Для ілюстрації заклику використали стокові фотографії. Одна з них – популярний "Гарольд, що приховує біль".
У пресслужбі стокгольмської адміністрації не знали, що фотографія – мем, пише Independent.
А тим часом розкішний лімузин Lincoln став прилавком для картоплі у Чернівцях
Картинка провисіла на сайті кілька годин, її вже замінили, але скріни не горять. В управлінні охорони здоров'я заявили, що помилка не підірвала довіру громадян до вакцинації.
Мем з "Гарольдом" з'явився у 2011 році. На фото зображений мешканець Угорщини Андраш Арата. На хвилі своєї популярності він знімався у рекламах і виступав на Ted Talks.
Згідно з новим дослідженням, проведеним Австралійським національним університетом (ANU), гумор допомагає впоратися зі стресом, пов'язаним з віддаленою роботою. Але є одна суттєва умова: ви самі повинні прагнути цього. Виявляється, колеги, котрі відправляють смішний мем з котом, можуть підвищити кров'яний тиск одержувача. Такі дані виявили провідний автор, доктор Девід Ченг і його команда.
Читайте також: Нейромережа перетворила емодзі на людські обличчя: вони виглядають моторошно
-
18:26Експерти iFixit розібрали OnePlus 9 Pro: вердикт виявився не вельми втішним
-
18:14Гороскоп на 3 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Вийшов перший трейлер мультфільму Мітчелли проти машин: дивитися усім
-
17:42У Швеції пенсіонерів закликали вакцинуватися за допомогою Гарольда, що приховує біль: фото
-
17:25Чому не виходить схуднути: 8 головних причин
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
17:11Цей геніальний трюк робить каву смачною та допомагає схуднути
-
16:52Вартість капітанської пов'язки Роналду на аукціоні в Сербії досягла рекорду
-
16:4215 тисяч бджіл поселилися в автомобілі чоловіка, поки він ходив до магазину: фотофакт
-
16:21Дженніфер Лопес позувала у розідраній весільній сукні (ФОТО)
-
16:12MG придумала електричний родстер для покоління Z: як він виглядатиме
-
15:54Творці Ріка і Морті показали кумедну заставку мультсеріалу до 1 квітня: відео
-
15:20Манія чистоти: чим небезпечна пристрасть до ідеального порядку
-
14:53Представлено realme X7 Pro Extreme Edition: потужний смартфон з приємною ціною
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:31Предмети-обереги, які мають бути в кожному домі
-
14:16Виверження вулкана в Гватемалі: на відео показали, як лава поглинула будинок
-
13:55Донька Джонні Деппа прикрасила обкладинку модного журналу
-
13:41Принца Гаррі сфотографували на пляжі у Каліфорнії: ексклюзивні знімки
-
13:22Телескоп TESS знайшов понад дві тисячі нових екзопланет
-
13:13Мільйон доларів за 6 годин: юна реперка заробила шалені гроші в OnlyFans
-
12:54У США випадково знайшли рідкісний Porsche, який зберігався у контейнері понад 35 років
-
12:40Відбілювання зубів: наскільки воно безпечне?
-
12:14Названо три знаки Зодіаку, яких чекатиме фінансова удача у квітні
-
11:49У Google Maps з'явиться навігація у ТРЦ, аеропортах та в інших приміщеннях
-
17:25Чому не виходить схуднути: 8 головних причин
-
15:20Манія чистоти: чим небезпечна пристрасть до ідеального порядку
-
12:14Названо три знаки Зодіаку, яких чекатиме фінансова удача у квітні
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 квітня
-
07:44У Києві бачили люксовий Rolls-Royce Phantom за 18 мільйонів гривень
- 01 квітня
-
21:185 простих хитрощів, які подарують максимум задоволення під час сексу
-
18:45Як змінювалася найкрасивіша жінка року за версією People: фото 18+
-
15:52Не все червоне м'ясо однаково шкідливе для здоров'я: науковці
-
12:25Тест на тип особистості: виберіть жінку на картинці
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 квітня
-
07:20Погода в Україні 1 квітня: у яких областях очікуються дощі
- 31 березня
-
21:19УКРАЇНА ▶ КАЗАХСТАН онлайн трансляція: дивитись матч відбору до ЧС-2022
-
18:49Звички багатих людей, які варто кожному взяти на озброєння
-
15:25ТОП 6 нових серіалів квітня 2021, які варто подивитись
-
12:15Юен Макгрегор святкує 50-річчя: нові фільми з актором
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 березня
-
07:31Смачна альтернатива воді з лимоном зранку натщесерце
- 30 березня
-
21:19Порноакторка Мейтленд Уорд порадила, як покращити секс у стосунках
-
17:17Що робити щодня, щоб бути щасливим та успішним: 4 прості ідеї
-
15:33Автопідстави на дорогах: 4 популярні схеми шахраїв та як правильно діяти водіям
-
12:17Карантин з користю: домашні досягнення людей з усього світу (фото)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 березня
-
07:20Ця автомобільна компанія стала найдорожчою у світі
- 29 березня
-
20:16Ця 64-річна гаряча білявка підкорює чоловічі серця своїм виглядом
-
17:19Як змінюється мода на інтер'єри: від 18 століття і до майбутнього