Розкішний лімузин Lincoln став прилавком для картоплі у Чернівцях

Рідкісні авто часто можна побачити на виставках, але у Чернівцях власник одного із лімузинів Lincoln вирішив зробити з машини прилавок для продажу картоплі. Здається, так овочі ще не рекламували!

Вулична торгівля навряд чи може когось вразити, але цей продавець картоплі та квітів у Чернівцях все ж зумів. Фото з розкішним "магазином на колесах" з'явились на Фейсбук-сторінці Дмитра Сав'юка.

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На кадрах можна побачити, як рідкісний Lincoln Town Car 2 отримав нову функцію, а саме демонстрацію товару. З капота авто можна придбати картоплю, цибулю чи навіть горщики з рослинами. У мережі ж жартують, що саме так виглядає розкіш, а через популярність знімків ціни на овочі можуть стрімко вирости.

facebook.com/dima.bukovinets

facebook.com/dima.bukovinets

Відзначимо, що Lincoln Town Car 2 – це люксовий автомобіль, який вийшов у світ ще у 1990-х, а у 2011 році модель було знято з виробництва.

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