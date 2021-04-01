Нейромережа перетворила емодзі на людські обличчя: вони виглядають моторошно

Творчий колектив 365AED ("Мистецтво кожен день") за допомогою нейромережі, навченої на обличчях людей, "олюднив" 35 смайликів. Дивіться, як тепер виглядають популярні емодзі з людською подобою.

Дещо моторошні роботи колективу можна придбати на онлайн-аукціоні, йдеться у твітері 365AED.

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"Я не думав, що це спрацює. Мені здається, я ненавиджу їх", – зазначив автор в пості з емодзі.

Роботи виставили на онлайн-аукціон OpenSea у вигляді невзаємозамінних токенів (NFT) – унікальних криптоодиниць, які не можна відтворити або обміняти. Мінімальна ціна кожного лота – від 0,03 до 0,05 одиниці криптовалюти Ethereum (від 4 до 7 неоподатковуваних мінімумів прибутків громадян).

Крім продажу емодзі на NFT-маркетплейсі автори запропонували придбати футболки, чохли, пляшки та навіть подушки зі смайликами. А користувач твітера з ніком @Not_purum) зробив з цих емодзі стікерпак для Telegram.

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