Мільярдер показав найдорожчий будинок у Великобританії

Дивіться, як виглядає будинок за 250 мільйонів фунтів!

Британський мільярдер Джон Кодуел продемонстрував найдорожчий будинок Британії вартістю 250 млн фунтів стерлінгів (8,2 млрд грн) після об'єднання двох особняків. Так, 67-річний бізнесмен створив будинок з 15 спальнями, об'єднавши два будинки в одну будівлю площею 43 000 кв.

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У приміщенні є басейн з ефектом лави на стіні. Свої хороми Кодуел показав в ефірі Channel 4. Джон планує розважати гостей плавальним басейном, тренажерним залом, салоном, медіа-кімнатою та ігровою кімнатою.

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