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З навчального літака зробили крутий невеликий дім: фото

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Будинок з літака - фото 1
Будинок з літака

Невелика компанія The Tiny House Guys створює мініатюрні бюджетні будинки для тих, хто не може дозволити собі велике помешкання. Нещодавно хлопці створили дім з навчального літака, і це варто оцінити!

Австралійська екологічна компанія The Tiny House Guys виготовляє невеликі будинки, які здатні самі себе забезпечувати енергією та не коштують всі гроші світу. А недавній проєкт ще й відрізняється креативністю, адже будівля під назвою "Aero Tiny" створена з частини навчального літака Dash 8. Архітектори зберегли ілюмінатор та двері для колориту, а всередині з'явилась кухня, вбиральня, обідній стіл, спальня і навіть є додаткова розкладна тераса. На даху ж розміщуються сонячні батареї. Вартість аерокрихітки 37 тисяч доларів США.

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З навчального літака зробили крутий невеликий дім: фото - фото 384085

З навчального літака зробили крутий невеликий дім: фото - фото 384086

З навчального літака зробили крутий невеликий дім: фото - фото 384087

З навчального літака зробили крутий невеликий дім: фото - фото 384088

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З навчального літака зробили крутий невеликий дім: фото - фото 384090

Джерело фото: thetinyhouseguys.com.au

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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