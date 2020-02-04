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З навчального літака зробили крутий невеликий дім: фото
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Невелика компанія The Tiny House Guys створює мініатюрні бюджетні будинки для тих, хто не може дозволити собі велике помешкання. Нещодавно хлопці створили дім з навчального літака, і це варто оцінити!
Австралійська екологічна компанія The Tiny House Guys виготовляє невеликі будинки, які здатні самі себе забезпечувати енергією та не коштують всі гроші світу. А недавній проєкт ще й відрізняється креативністю, адже будівля під назвою "Aero Tiny" створена з частини навчального літака Dash 8. Архітектори зберегли ілюмінатор та двері для колориту, а всередині з'явилась кухня, вбиральня, обідній стіл, спальня і навіть є додаткова розкладна тераса. На даху ж розміщуються сонячні батареї. Вартість аерокрихітки 37 тисяч доларів США.
І ще: Мільярдер показав найдорожчий будинок у Великобританії
Джерело фото: thetinyhouseguys.com.au
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