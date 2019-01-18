У Шотландії знайшли найстаріший екземпляр таблиці Менделєєва

У Сент-Ендрюському університеті, найстарішому в Шотландії і третьому за датою заснування в Великобританії, виявили екземпляр періодичної таблиці хімічних елементів Менделєєва, датований 1885 роком.

Цей екземпляр вважається найстарішим з існуючих нині. Знахідка була виявлена ​​ще в 2014 році доктором Аланом Ейткеном в Хімічній школі університету під час прибирання в сховищі, проте повідомила про це адміністрація навчального закладу тільки зараз. У приміщенні, де розбирав речі співробітник, є безліч хімікатів, обладнання та лабораторних приналежностей, які накопичилися з моменту відкриття хімічного відділення в 1968 році.

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Таблиця перебувала в пакунку з іншими навчальними паперами.

Найстаріший екземпляр таблиці Менделєєва

Припущення про те, що знахідка є найбільш раннім збереженим зразком класичної періодичної таблиці в світі, вимагало проведення термінової перевірки автентичності, а також реставрації, – йдеться в повідомленні університету.

Написи на таблиці виконані німецькою мовою. Крім технічного тексту, що відноситься безпосередньо до таблиці, на папері вказано, що вона була видрукувана у Відні науковцем, який працював там в період з 1875 по 1888 рік. Міжнародна група експертів, до якої звернувся університет, підтвердила, що конкретно цей екземпляр датується +1885 роком. Сам періодичний закон був відкритий Дмитром Менделєєвим в 1869 році.

Тепер таблиця буде зберігатися в спеціальному сховищі вищого навчального закладу Шотландії, де для неї створять сприятливі умови. На самому ж факультеті залишиться її повномасштабна копія.

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