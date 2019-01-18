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Вчені вперше виростили кровоносні судини людини в чашці Петрі

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Кровоносні судини людини виростили штучно - фото 1
Кровоносні судини людини виростили штучно / fishki

Вчені з університету Британської Колумбії вперше виростили кровоносні судини людини зі стовбурових клітин в чашці Петрі. Крім того, вони з'ясували, що їх можна вирощувати всередині істот інших видів.

Як пояснив глава команди дослідників Джозеф Пеннінгер, кровоносна система пов'язана з кожним органом в людському організмі. Тому можливість створення судин може сприяти лікуванню багатьох серцево-судинних захворювань.

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Після того, як вчені виростили судини в чашці Петрі, вони пересадили їх живим мишам. Незабаром клітини перетворилися в діючі кровоносні судини. Це означає, що їх можна буде вирощувати в інших видах.

Вирощені кровоносні судини - фото 301889
Вирощені кровоносні судини

Дослідники також помістили судини в середовище, що імітує діабет. Вони почали вести себе так само, як і у людей з діабетом.

Зазвичай судини у діабетиків з часом забиваються і перешкоджають ефективній доставці кисню та інших поживних речовин до органів. Зрештою це може привести до серйозних проблем, включаючи ниркову недостатність, інсульт і серцеві напади. Тепер вчені збираються випробувати вирощені судини на людських тканинах.

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Джерело: nature
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