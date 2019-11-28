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Індонезія заохочуватиме туристів незвичайним масажем: чоловіки оцінять

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Цей вид масажу оцінять чоловіки - фото 1
Цей вид масажу оцінять чоловіки

Уряд Індонезії планує залучити більше туристів у країну за допомогою масажу Мак Ерот. Він буцімто може збільшити розміри статевого члена.

Про відповідну ініціативу розповів Міністр охорони здоров'я Індонезії Тераван Агус Путранто.

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Путранто відніс Мак Ерот до традиційних медичних технік Індонезії, які повинні сподобатися іноземним мандрівникам.

Нам слід поширювати ідею традиційної медицини для просування туризму. У нас є неймовірна індустрія трав'яної медицини, про яку ніхто не знає за межами Індонезії, – сказав Путранто місцевим ЗМІ.

Індонезія заохочуватиме туристів незвичайним масажем: чоловіки оцінять - фото 370829

Ще однією гордістю медичного туризму Путранто назвав масаж керок, який передбачає створення синців на спині за допомогою монет і дерев'яних кульок.

Не варто недооцінювати керок. Уявіть, скільки на ньому можна заробити, поставивши сто кабінок і обслуговуючи кожного клієнта 20 хвилин, – сказав Путранто.

А ви б погодилися на такі несподівані види масажу?

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Джерело: Vice
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