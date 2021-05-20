Блогер показав унікальний Ferrari, колір якого вражає (відео)

Блогер зняв на камеру незвичайний спорткар Ferrari, від якого неможливо відвести погляд. І це не лише через ефектність машини, а й через її колір.

Італійський блогер під ніком Varryx активно веде свій Youtube-канал, присвячений машинам. Нещодавно йому вдалось зафіксувати на камеру Ferrari найчорнішого кольору, який можна лише уявити.

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Хлопець гуляв вулицями міста Маранелло, коли побачив спорткар Ferrari SF90 Stradale, покритий фарбою Vantablack (найтемніша, яку змогли створити люди). Цей матеріал поглинає 99,965 % випромінювання, тому часто люди сприймають його не як чорний колір, а як пустку чи навіть вигляд чорної діри.

До слова, поява унікального авто саме у цьому місті зрозуміла, адже воно відома завдяки штаб-квартирі Ferrari. Відзначимо, що спорткар має двигун V8, три електромотори, які дозволяють отримати тисячу кінських сил. Однак таке забарвлення швидше є мінусом, аніж плюсом, адже вночі цей транспорт може стати причиною аварій.

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