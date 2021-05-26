В американських горах розвозити пошту довірили модифікованому Ford F-550

У Єллоустонському національному парку, що в США, доставкою пошти займається модифікований Ford F-550. Він створений спеціально для того, щоб долати засніжену гірську місцевість. Лише гляньте на цього звіра.

Автомобіль має модернізовану підвіску, спеціальний бокс замість стандартного вантажного відсіку і великі шини, які мають у висоту 49 дюймів і колосальні 22 дюйми в ширину, пише The Drive. Крім цього, проїжджати по снігу допомагає сильно модифікована підвіска, яка включає модернізовані осі.

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Також можна помітити досить агресивний на вигляд передній бампер. Він має вбудований щабель, завдяки якому можна отримати доступ до 6,7 літрового дизелю під капотом.

Спеціальний пікап задіють, коли місцеві відділення пошти закриваються під час суворої погоди. Два рази на тиждень він долає 241 км в обидва кінці, щоб доставити пошту і припаси сільським жителям.

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