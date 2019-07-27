У Римі за проїзд можна заплатити пластиковими пляшками

На трьох станціях метро у Римі встановили автомати, що дозволяють пасажирам в обмін на використану одноразову тару отримати проїзний квиток. Автомати розмістили на станціях Cipro на лінії A, Piramide на лінії B і San Giovanni на лінії C.

Кожна надіслана на перероблення пляшка відповідає еквіваленту п'яти євроцентів у балах. Це означає, що необхідно переробити 30 пляшок, щоб набрати достатню кількість балів для квитка. Бали переказують пасажирам через додатки My Cicero і TabNet.

І ще: Ентузіаст доїхав з Європи до Нової Зеландії за три роки

Автомати протягом року будуть працювати в тестовому режимі, після якого влада прийме рішення про розширення або відмову від схеми.

Експериментальний проєкт зробив місто "першою великою європейською столицею", яка запровадила таку схему, заявила мер міста Вірджинія Раджі.

Пляшки можна обміняти на проїзд у громадському транспорті

Нагадаємо, що раніше популярні єгипетські курорти ввели заборону на використання пластику. Відтак, місцеві торговці будуть упаковувати покупки в папір, а покупцям будуть пропонувати користуватися тканинними сумками. Першим єгипетським курортом, який оголосив пластик поза законом, стала Хургада. З 1 червня 2019 року тут не можна користуватися пластиковими пакетами у магазинах, ресторанах, аптеках і на круїзних лайнерах.

Читайте також: 89-річна американка підкорила Кіліманджаро і встановила світовий рекорд