На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У Римі за проїзд можна заплатити пластиковими пляшками
-
- 12
На трьох станціях метро у Римі встановили автомати, що дозволяють пасажирам в обмін на використану одноразову тару отримати проїзний квиток. Автомати розмістили на станціях Cipro на лінії A, Piramide на лінії B і San Giovanni на лінії C.
Кожна надіслана на перероблення пляшка відповідає еквіваленту п'яти євроцентів у балах. Це означає, що необхідно переробити 30 пляшок, щоб набрати достатню кількість балів для квитка. Бали переказують пасажирам через додатки My Cicero і TabNet.
І ще: Ентузіаст доїхав з Європи до Нової Зеландії за три роки
Автомати протягом року будуть працювати в тестовому режимі, після якого влада прийме рішення про розширення або відмову від схеми.
Експериментальний проєкт зробив місто "першою великою європейською столицею", яка запровадила таку схему, заявила мер міста Вірджинія Раджі.
Нагадаємо, що раніше популярні єгипетські курорти ввели заборону на використання пластику. Відтак, місцеві торговці будуть упаковувати покупки в папір, а покупцям будуть пропонувати користуватися тканинними сумками. Першим єгипетським курортом, який оголосив пластик поза законом, стала Хургада. З 1 червня 2019 року тут не можна користуватися пластиковими пакетами у магазинах, ресторанах, аптеках і на круїзних лайнерах.
Читайте також: 89-річна американка підкорила Кіліманджаро і встановила світовий рекорд
-
18:44Чому жінки убивають: дивіться трейлер нового серіалу
-
18:24У Дубаї починають друкувати споруди на 3D-принтерах
-
18:00Гороскоп на 28 липня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:43У мережі з'явилися нові деталі про ігровий смартфон Black Shark 2 Pro
-
17:22У Римі за проїзд можна заплатити пластиковими пляшками
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:05Привітання з ювілеєм 50 років: гарні вірші, смс, проза і картинки
-
17:00Привітання з Днем хрещення Київської Русі українською мовою
-
16:53Кейт Міддлтон запідозрили у захопленні ботоксом
-
16:32В Україні оголосили штормове попередження
-
16:14Чи може жінка зґвалтувати чоловіка: несподіване дослідження
-
15:51Один з двох унікальних McLaren піде з молотка
-
15:32Леся Нікітюк знялася на сіновалі
-
15:14Що буде з організмом, якщо їсти гречку тричі на тиждень
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:00Салати на зиму: смачні рецепти 10 найкращих консервацій з фото
-
14:56Ентузіаст доїхав з Європи до Нової Зеландії за три роки
-
14:34Три захоплюючі серіали, які можна подивитися за вихідні
-
14:15Як налаштувати фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 4: покрокова інструкція
-
13:46Мінус 5 кг: як схуднути на кукурудзі
-
13:17Богдан підірвав мережу фото з "прем'єр-міністром"
-
13:08Ікра з баклажанів на зиму: покрокові рецепти смачної закуски з фото
-
12:53Новий тренд: інтер'єри прикрашають за допомогою муралів
-
12:32За копійки: дуже смачна страва з кабачків
-
12:15Що робити, якщо білі речі пофарбувалися під час прання: ефективні поради
-
16:53Кейт Міддлтон запідозрили у захопленні ботоксом
-
14:15Як налаштувати фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 4: покрокова інструкція
-
12:15Що робити, якщо білі речі пофарбувалися під час прання: ефективні поради
-
10:1689-річна американка підкорила Кіліманджаро і встановила світовий рекорд
-
08:13Представлено Huawei nova 5i Pro: п'ять камер і один отвір
- 26 липня
-
21:00Простий тест: дізнайся свій характер за одну хвилину
-
18:5110 дурних запитань, які варто поставити слідчому
-
17:10Майкл Джексон і Пол Маккартні миють посуд: ностальгійні фото улюблених зірок
-
15:00ТЕСТ: Вгадай фільм за двома акторами!
-
12:15Як виглядає перше бетонне швидкісне шосе в Україні: фоторепортаж
-
10:00Тунель Кохання на Рівненщині: чим вражає зелене диво України і як туди доїхати
-
07:32Названі найпотужніші позашляховики
- 25 липня
-
22:18Секс з цими жінками подобається чоловікам більше
-
20:44Психолог назвав слово, що допомагає заспокоїтися: перевірте
-
18:40Су-су-су: Кличко знову не зміг вимовити слово (відео)
-
17:00ТЕСТ: Чи пройшли б ви у новий парламент України?
-
14:35Природні чудеса України: унікальні місця, які треба відвідати цього літа
-
12:0012 геніальних цитат Джої Тріббіані з серіалу ДРУЗІ, які розсмішать вас до сліз
-
09:53Після штурму Зони 51: тисячі людей шукатимуть монстра у Лох-Нессі
-
07:17Погода в Україні 25 липня: не забудьте прихопити парасольку
- 24 липня
-
22:53Чоловіки проти жінок: кого еротичні картинки збуджують більше?
-
20:20Що робити, якщо завис iPhone: три способи усунути проблему
-
17:35Все життя в одному фото: 10 знайомих до сліз ситуацій, у які потрапляв кожен
-
15:44Потап і Настя Каменських офіційно одружились ще в 2018 році: документ
-
14:00Варення з груш на зиму: 7 швидких рецептів приготування з фото