Ентузіаст доїхав з Європи до Нової Зеландії за три роки

Попри екологічність та високу надійність, автомобілі з електричними двигунами поки не витіснили бензиновий транспорт з ринку. Автолюбитель Вібе Ваккер вирішив привернути увагу до електрокарів вельми незвичайним способом.

У березні 2016 року він вирушив на своєму седані у подорож з Нідерландів до Австралії, і три роки по тому перетнув фінішну лінію, не витративши ані краплі палива.

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За час подорожі амбітний водій проїхав 95 460 кілометрів по території 33 країн, отримавши понад 1700 пропозицій допомоги на шляху. У дорогу він не взяв з собою ані грошей, ані продовольства, розраховуючи лише на допомогу людей, які цікавляться його поїздкою на веб-сайті проекту Plug Me In.

Спочатку він планував закінчити подорож в австралійському Сіднеї, але досягнувши пункту призначення, вирішив заглянути і до Нової Зеландії. Підсумковий результат – +1222 дні в дорозі, 100 450 кілометрів, 1797 пропозицій про допомогу і 34 країни на карті маршруту.

Я перетнув майже всю земну кулю на електромобілі. Дуже пишаюся цим! Моя подорож стала можливою завдяки сотням людей, які запропонували мені постіль, поділилися зі мною їжею і дали мені зарядити машину. Наразі у мене змішані почуття – сумно, що моя пригода підійшла до кінця, але я також щасливий повернутися додому, щоб зустрітися з друзями і сім'єю.

Карта, що показує маршрут з Нідерландів до Нової Зеландії, який зайняв 1222 дні:

За заявою ентузіаста, незабаром він планує оголосити про участь у ще одному незвичайному випробуванні, деталі якого поки невідомі.

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