89-річна американка підкорила Кіліманджаро і встановила світовий рекорд

Енн Лорімор встановила новий світовий рекорд, піднявшись у 89 років на найвищу гірську вершину Африки: стратовулкан Кіліманджаро заввишки 5895 метрів. Дивіться відео!

Кілька років тому Лорімор вже встановлювала рекорд, ставши найстарішою жінкою, яка підкорила Кіліманджаро.

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Але після того, як вона дізналася, що інша жінка відібрала у неї титул кілька місяців потому, а пізніше і чоловік встановив новий світовий рекорд, вона вирішила знову піднятися на цю гору.

"Був момент, коли я була дійсно стурбована, бо впала до того, як почала підніматися в гору. У мене був сильний біль у боці, і я не могла глибоко дихати. Я боялася, що якщо не зможу отримувати достатньо кисню, я не зможу йти", – заявила Лорімор журналістам в аеропорту Фінікса. За її словами, вся поїздка в Африку і назад разом зі сходженням зайняла у неї дев'ять днів.

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