Єгипетські курорти вводять заборону на пластик

Місцеві торговці будуть упаковувати покупки в папір, а покупцям будуть пропонувати користуватися тканинними сумками. Саме таку ініціативу вирішили запровадити в Єгипті.

Першим єгипетським курортом, який оголосив пластик поза законом, стала Хургада. З 1 червня 2019 року тут не можна користуватися пластиковими пакетами у магазинах, ресторанах, аптеках і на круїзних лайнерах.

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На сьогодні в цьому туристичному центрі з обороту виведено 90% шкідливих пакетів, до кінця липня цей показник планують довести до 100%. За даними влади міста, захід підтримують гості курорту. "Розуміння" у торговців допомагають домогтися регулярні перевірки: виявлений пластик вилучають з обігу, а в майбутньому за нього будуть штрафувати.

Туристів закликають користуватися еко-торбинками

У серпні 2019 до ініціативи долучиться Марса Алам. До зимового сезону від пластикових пакетів відмовляться на Південному Сінаї – на популярному у дайверів курорті Дахаб.

У Шарм-ель-Шейху до ініціативи поки тільки придивляються. Тут вважають, що забороняти пластикові пакети потрібно лише після того, як буде налагоджено постачання пакетів з альтернативних матеріалів.

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