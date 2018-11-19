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У Римі ввели жорсткі заборони для туристів

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Заборони для туристів Риму - фото 1
Заборони для туристів Риму / medium

Порушників поліція міста буде штрафувати за недотримання нових правил.

У Римі тепер заборонено купання у фонтанах, розпивання алкогольних напоїв в громадських місцях, а також фотографування з людьми, одягненими в історичні костюми. Крім цього, не можна влаштовувати пікніки, або просто вживати їжу в окремих культурних та історичних об'єктах, розташованих в центрі міста.

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Видання повідомляє, що поліція буде штрафувати порушників за недотримання цих правил. "Після 72 років очікування у Римі діють нові правила міської поліції. Сьогодні – історичний день", – заявила Вірджинія Раджі, мер Риму, розповідаючи про дані нововведення.

Нові правила у Римі - фото 289698
Нові правила у Римі

Крім усього іншого, в Римі також заборонено розпивання алкогольних напоїв, а також його придбання в період з 10 години вечора до 7-ї години ранку. У разі порушення цієї заборони, туристам буде загрожувати штраф, розмір якого становить 150 євро. А продаж алкогольних напоїв в установах заборонений після 2 години ночі. За недотримання цього правила сума штрафу становить 280 євро. На жаль, мер Риму відмовилася повідомляти журналістам в зв'язку з чим були викликані такі нововведення в місті.

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Джерело: thelocal
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