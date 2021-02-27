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У Redmi назвали основний мінус висувних камер: раніше вони були фішкою їх смартфонів
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У новому Redmi K40 компанія замінила висувну камеру на врізану у дисплей, зробивши отвір дуже маленьким. За словами Лю Вейбіна, одна з головних проблем висувних камер, – інженерні складності при розробці.
Він також розповів, що установка висувного модуля у K30 Pro була спробою дизайнерів максимально розширити ефективну площу дисплея попри все.
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Однак розміщення механізму слайдера, який відповідає за рух модуля камери, призводить до нераціонального використання корисного простору всередині смартфона. У зв'язку з цим компанія поставила перед собою іншу мету – випустити гаджет з мінімальним діаметром отвору під фронтальну камеру.
Представлений напередодні Redmi K40 отримав 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц. "Серцем" пристрою став процесор Snapdragon 870. Також новинка отримала 48-мегапіксельну основну камеру з трьома датчиками й акумулятор на 4520 мАг з підтримкою швидкої 33-ватної зарядки.
Redmi K40 вийшов без висувної селфі-камери
Крім того, виробник представив і "прокачані" модифікації пристрою, відразу дві моделі – Redmi K40 Pro і K40 Pro +. Їхній дизайн ідентичний базовому K40, а ключовою відмінністю стало використання платформи Snapdragon 888 і максимальна роздільна здатність основної камери – 64 Мп у K40 Pro і 108 Мп у K40 Pro +.
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