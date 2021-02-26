Швидкість зарядки Redmi K40 порівняли з конкурентами: відео

Однією з фішок флагманського Redmi K40 стала підтримка функції швидкої зарядки. Після презентації компанія не тільки розкрила подробиці роботи технології, але і порівняла її продуктивність з рішеннями інших брендів.

Результати зведеного тестування Redmi K40 з конкурентами вендор опублікував у форматі відеоролика.

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Суперниками новинки Redmi у "гонці зарядок" стали смартфони vivo X60 Pro + і HUAWEI Mate 40 Pro. Перший має акумулятор на 4200 мАг з підтримкою 55-ватної зарядки, другий оснащений акумулятор на 4400 мАг і укомплектований блоком живлення потужністю 66 Вт. Перед початком тестування всі апарати були розряджені й одночасно під'єднані до розетки.

Судячи з відеоряду, для повної "заправки" акумулятора на 4520 мАг гаджету Redmi із зарядним пристроєм на 33 Вт потрібно 50 хвилин і 12 секунд. Флагману HUAWEI, попри перевагу в потужності блоку живлення, для досягнення того ж результату знадобилося на 28 секунд більше. Таких показників за заявою Redmi, апарату вдалося домогтися завдяки новому поколінню високоефективних інтегральних мікросхем.

Лідером же за підсумками експерименту став vivo X60 Pro +, який повністю зарядився за 45 хвилин і 25 секунд.

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