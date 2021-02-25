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Представлено Redmi K40 Pro – найдешевший смартфон на Snapdragon 888
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Суббренд Redmi представив свої топові смартфони Redmi K40 та K40 Pro. Виробник постарався задовольнити всі побажання фанатів, використавши якісний плоский дисплей, потужну начинку, стереодинаміки та пристойний акумулятор.
Redmi K40 отримав 6,67-дюймовий дисплей E4 AMOLED від Samsung. Така ж матриця використовується в Xiaomi Mi11 і Galaxy S21 Ultra. Екран підтримує частоту оновлення 120 Гц і 360-герцовий сенсорний шар для мінімізації затримки при торканні. Смартфон також оснастили стереодинаміками з підтримкою технології об'ємного звучання Dolby Atmos. На жаль, апарат втратив 3,5-міліметровий роз'єм.
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Працює Redmi K40 на базі восьмиядерного процесора Snapdragon 870, що працює на максимальній частоті 3,2 ГГц. Крім того, у смартфоні використовується швидка оперативна пам'ять стандарту LPPDR5 і швидкісний накопичувач формату UFS 3.1. За автономність відповідає акумулятор на 4520 мАг з підтримкою швидкої 33-ватної зарядки. Процес повної зарядки займає 52 хвилини.
Основна камера потрійна з головним сенсором на 48 Мп, ультраширококутний з роздільною здатністю 8 Мп і 5-мегапіксельним макромодулем. Фронтальна камера на 20 Мп вписана у найменший в індустрії отвір діаметром всього 2,76 мм.
Технічні характеристики Redmi K40:
- Дисплей: плоский 6,67 ", E4 AMOLED, 2400x1080, 120 Гц 1300 ніт, HDR10 +
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 870, графіка Adreno 650
- Оперативна пам'ять: 6/8/12 ГБ, LPDDR5
- Накопичувач: 128/256 ГБ, UFS 3.1
- Основна камера: 48 Мп (f / 1.79, IMX582) + 8 Мп (кут огляду 119 °) + 5 Мп (макрооб'єктив, 50 мм)
- Фронтальна камера: 20 Мп, f / 2.0
- Акумулятор: 4520 мАг, 33-ватна зарядка
- Зв'язок: 5G (SA / NSA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 (AAC / LDAC / LHDC), GPS, GLONASS, Galileo, NavIC, USB Type-C, NFC
- Безпека: сканер відбитків пальців у кнопці живлення
- Аудіо: стереодинаміки
- ОС: MIUI 12 на базі Android 11
- Габарити: 163,7 х 76,4 х 7,8 мм
- Вага: 196 грамів
Ціна Redmi K40 стартує від $ 310 за версію 6 + 128 ГБ. Варіант на 8 + 128 ГБ коштує $ 341, 8 + 256 ГБ – $ 387, 12 + 256 – $ 418.
Крім звичайного K40 були також представлені K40 Pro і K40 Pro +. Зовні вони нічим не відрізняються від базової моделі. Головною відмінністю стало використання у них потужнішого процесора Snapdragon 888, виконаного по 5-нм техпроцесу. Крім того, в K40 Pro основна камера має роздільну здатність 64 Мп, а в K40 Pro + – 108 Мп.
Redmi K40 Pro в версії 6 + 128 ГБ коштує $ 434, 8 + 128 ГБ – $ 465, 8 + 256 ГБ – $ 511. Топовий Redmi K40 Pro + випускається тільки в одній модифікації, з 12 + 256 ГБ, і коштує $ 573. Нагадаємо, що ціни актуальні лише на ринку Китаю. Не виключено, що ці моделі на нашому офіційно продаватися не будуть.
З усіма моделями в комплекті є зарядний пристрій і захисний чохол.
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