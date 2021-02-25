Названо смартфони, які найбільше купували у 2020 році

Який смартфон найбільше продавали у 2020 році

Аналітична компанія Omdia провела дослідження мобільного ринку, визначивши найпопулярніший смартфон минулого року. Примітно, що список вкотре очолив гаджет Apple, і ще один посів другий рядок рейтингу, попри песимістичні прогнози аналітиків.

У своєму звіті компанія перерахувала кількість реалізованих смартфонів, а також вказала середню вартість гаджетів.

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Найбільшою популярністю серед окремо взятих моделей користувався iPhone 11 – вендору вдалося реалізувати 64,8 мільйона пристроїв із середньою вартістю $ 754 за смартфон.

На другому місці опинився "бюджетник" iPhone SE (2020), сумарна кількість продажів якого досягла позначки у 24,2 мільйона при середній ціні у $ 451. Замкнув же трійку найбільш продаваних смартфонів року iPhone 12. За останні три місяці 2020 року Apple вдалося продати 23,3 мільйона пристроїв, у середньому по $ 896.

Четверта позиція дісталася Samsung Galaxy A51, реалізованому у кількості 23,2 мільйона пристроїв із середньою вартістю 269 долара. У рейтинг також потрапив і один гаджет Redmi – модель Note 9 Pro, яка посіла передостанню сходинку. При середній ціні у 161 долар компанії вдалося продати 15 мільйонів смартфонів.

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