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У п'яти містах України з'являться станції якості повітря
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ЛУН Місто Air ініціює запуск чергових станцій якості повітря. На цей раз ще п'ять міст України зможуть контролювати та спостерігати за забрудненням повітря. Читайте далі та дізнайтеся, де саме з'являться такі станції!
Безоплатні станції з'являються в Івано-Франківську, Тернополі, Ужгороді, Хмельницькому та Чернівцях вже восени 2022 року. Про це повідомляє видання The Village.
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Також відомо, що таку станцію можна встановити вдома. І їх будуть розташовувати у містян-волонтерів, які зголосяться допомогти з моніторингом якості повітря.
Заповнити заявку можна за ЦИМ посиланням.
Таке встановлення абсолютно безплатне й ініціатори розглянуть всі заявки та нададуть станцію тим, чия локація найбільш придатна.
Під час війни ми маємо фіксувати всі злочини Росії, зокрема екологічні. Наша система допоможе в цьому. Крім того, якість повітря є важливою завжди, адже забруднене повітря загострює й провокує серцево-судинні, легеневі, респіраторні захворювання, погано впливає навіть на психічне здоровʼя", – зазначає Анна Денисенко, кураторка ЛУН Місто Air.
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