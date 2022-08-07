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Що робити у разі радіаційної аварії: покрокова інструкція
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Росія продовжує порушувати всі закони та правила ведення війни, наражаючи на небезпеку українців та весь світ. Тому розповідаємо, як діяти у випадку радіаційної небезпеки.
У МОЗ продовжують ділитись важливою та актуальною інформацією про здоров'я на своїй офіційній сторінці у фейсбуці. Цього разу медики звернули увагу на те, що робити у випадку радіаційної аварії.
Актуально: Як дізнатись рівень радіаційного фону онлайн
Підготовлений – значить захищений. Одразу заспокоїмо: ядерно-стратегічні об’єкти будуються таким чином, щоб витримувати значні фізичні пошкодження. Також на рівні всіх регіонів кожного здійснюється моніторинг радіаційного фону. Виконують цю роботу обласні Центри контролю та профілактики МОЗ. Станом на 7 серпня жодних відхилень від природного фону не зафіксовано. Але поза тим не завадить знати, що робити у разі, якщо у вашій місцевості трапилась радіаційна аварія, – наголошують фахівці.
Перш за все, варто терміново зайти у приміщення та залишатись там до отримання нової інформації. Це ключова дія, яка може врятувати від наслідків радіації.
Окремо нагадаємо: приймати йодид калію для "профілактики" без потреби – недопустимо. Це може зашкодити вашому здоров’ю. Йодна профілактика здійснюється одноразово і лише коли на це є вказівка від органів влади. Тобто вживання йоду зараз не має жодного сенсу, – підкреслюють медики.
Що робити у випадку радіаційної аварії:
- Залишайтесь в укритті, зачиніть добре всі двері та вікна, а також вимкніть систему вентиляції;
- Стежте за оновленням офіційної інформації завдяки телебаченню, інтернету та радіо;
- Позбудьтесь одягу, який може бути зараженим, а також прийміть душ без використання губок та кондиціонерів для волосся;
- Одягніть чистий одяг, а забруднений герметично запакуйте помістіть якомога далі.
Яка їжа та вода є безпечної під час радіаційної аварії:
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