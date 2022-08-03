У продажу з'явилися "сміттєві мішки" від Balenciaga: ціна вас шокує

Іспанський модний будинок Balenciaga випустив сумку, яка схожа на звичайний пакет для сміття. Ба більше, ціна аксесуара – захмарна.

Модників розбурхала сумка від Balenciaga у вигляді мішка для сміття. Бренд позначив її як Trash Pouch, пише Тhe Тeal Мango.

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Користувачі твіттера звернули увагу на сумку Trash Pouch, яку креативний директор марки Демна Гвасалія вперше представив аксесуар на показі осінь-зима 2022 року. Аксесуар, за який доведеться віддати 1790 доларів (майже 67 тисяч гривень), доступний в трьох кольорах – чорному, синьому та білому.

Після старту продажу сумки за шаленою ціною люди в соціальних мережах почали тролити Balenciaga і називати їхню стратегію безглуздою.

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