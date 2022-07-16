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Головний аксесуар цього літа: з чим та як носити панаму чоловікам – 7 модних образів
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Чому чоловіки рідко носять головні убори влітку? Мабуть, головною причиною є те, що просто не можуть знайти відповідний варіант. А як щодо модних нині панамок?
Отож, панамки уже давно перестали в нас асоціюватися з дачею та городом й стали головним трендом останніх років. Ба більше, сьогодні модні покази заполонили чоловічі образи, які вдало доповнені панамами. Тож розповідаємо на Радіо MAXIMUM, як та з чим носити цей модний головний убір.
І ще: Стилістка назвала модні правила, які давно не актуальні
7 модних чоловічих образів з панамкою
#1
Попри свою легкість, дует рожевого світшота та синіх джинсів незмінно подобається стильним чоловікам. Такий ансамбль дуже легко можна поєднати з низькими кедами та білою панамкою.
#2
Різнокольорова сорочка з довгим рукавом в горизонтальну смужку і бежеві шорти є в гардеробі майже у всіх модників. Це й не дивно, адже у поєднанні вони дозволяють створити стильний образ. А довершеним лук зробить крислата світла панама.
#3
Шанувальникам елегантного стилю має сподобатися поєднання темно-синього піджака та темно-синіх штанів. А доповнити образ можна трендовою панамою у вертикальну полоску.
#4
Комбо з бежевого трикотажного жилета та оливкових вельветових штанів поза всяким сумнівом привертатиме погляди. Щоб додати в образ трохи невимушеності, надягни на голову темно-синю панамку.
#5
Темно-синя сорочка з довгим рукавом у вертикальну смужку та білі штани чудово підходять для втілення міського ансамблю як для буденних, так і для вихідних днів. Дуже непогано тут виглядатиме й бежева панамка, а довершити образ може взуття в тон.
#6
Зелений худі та гірчичні спортивні шорти – гарна формула для повсякденного образу. У поєднанні з цим дуетом чудово виглядатиме темна панамка.
#7
Темно-синя безрукавка чудово поєднається з білою сорочкою з довгим рукавом. Доповнити образ можна картатою панамою.
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