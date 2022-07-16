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Головний аксесуар цього літа: з чим та як носити панаму чоловікам – 7 модних образів

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Головний аксесуар цього літа: з чим та як носити панаму чоловікам – 7 модних образів - фото 1

Чому чоловіки рідко носять головні убори влітку? Мабуть, головною причиною є те, що просто не можуть знайти відповідний варіант. А як щодо модних нині панамок?

Отож, панамки уже давно перестали в нас асоціюватися з дачею та городом й стали головним трендом останніх років. Ба більше, сьогодні модні покази заполонили чоловічі образи, які вдало доповнені панамами. Тож розповідаємо на Радіо MAXIMUM, як та з чим носити цей модний головний убір.

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7 модних чоловічих образів з панамкою

#1

Попри свою легкість, дует рожевого світшота та синіх джинсів незмінно подобається стильним чоловікам. Такий ансамбль дуже легко можна поєднати з низькими кедами та білою панамкою.

Головний аксесуар цього літа: з чим та як носити панаму чоловікам – 7 модних образів - фото 509191

#2

Різнокольорова сорочка з довгим рукавом в горизонтальну смужку і бежеві шорти є в гардеробі майже у всіх модників. Це й не дивно, адже у поєднанні вони дозволяють створити стильний образ. А довершеним лук зробить крислата світла панама.

Головний аксесуар цього літа: з чим та як носити панаму чоловікам – 7 модних образів - фото 509189

#3

Шанувальникам елегантного стилю має сподобатися поєднання темно-синього піджака та темно-синіх штанів. А доповнити образ можна трендовою панамою у вертикальну полоску.

Головний аксесуар цього літа: з чим та як носити панаму чоловікам – 7 модних образів - фото 509186

#4

Комбо з бежевого трикотажного жилета та оливкових вельветових штанів поза всяким сумнівом привертатиме погляди. Щоб додати в образ трохи невимушеності, надягни на голову темно-синю панамку.

Головний аксесуар цього літа: з чим та як носити панаму чоловікам – 7 модних образів - фото 509188

#5

Темно-синя сорочка з довгим рукавом у вертикальну смужку та білі штани чудово підходять для втілення міського ансамблю як для буденних, так і для вихідних днів. Дуже непогано тут виглядатиме й бежева панамка, а довершити образ може взуття в тон.

Головний аксесуар цього літа: з чим та як носити панаму чоловікам – 7 модних образів - фото 509187

#6

Зелений худі та гірчичні спортивні шорти – гарна формула для повсякденного образу. У поєднанні з цим дуетом чудово виглядатиме темна панамка.

Головний аксесуар цього літа: з чим та як носити панаму чоловікам – 7 модних образів - фото 509190

#7

Темно-синя безрукавка чудово поєднається з білою сорочкою з довгим рукавом. Доповнити образ можна картатою панамою.

Головний аксесуар цього літа: з чим та як носити панаму чоловікам – 7 модних образів - фото 509185

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