Ви робили це неправильно: блогерка показала, як прати купальники – відео

Здавалося б, що всі знають, як потрібно прати ті чи інші речі. Але з купальниками та плавками ситуація дещо відрізняється, і їх не завжди варто відправляти у пральну машинку.

Американська блогерка та професійний організатор простору в домі Керолайн Соломон активно веде профіль в TikTok, де ділиться різноманітними ідеями для полегшення домашніх справ та покращення домівки загалом. Нещодавно дівчина звернула увагу на те, як правильно прати купальники. І ролик з поясненням зібрав понад 24 тисячі переглядів за короткий час!

І ще: Як часто потрібно міняти постіль: поради, які ігнорують майже усі

Річ у тому, що блогерка не рекомендує відправляти брудні купальники та плавки у пральну машинку з іншим одягом. Так є великі шанси, що з них не вдасться вимити пісок та косметичні засоби, а також постраждає якість. Тому Керолайн пропонує прати їх вручну у прохолодній воді. Для цього спершу потрібно промити вбрання під струменем води, щоб вимити всі дрібні частинки. Тоді наповнити рукомийник водою та додати рідкий порошок для делікатних тканин. Далі вже достатньо легко протерти купальники та прополоскати у чистій воді. І фінальна стадія полягає у тому, щоб загорнути його у рушник, який збере зайву вологу, та сушити, як зазвичай.

Читайте також: Чому обов'язково потрібно прати новий одяг