У продажі з'явиться нова версія Ford Bronco, яка сподобається мандрівникам

У каталог аксесуарів для нового Ford Bronco додадуть похідне обладнання, в тому числі намет і плитку. Позашляховик, підготовлений для подорожей, можна буде замовити вже у кінці жовтня.

Для замовлення доступний двомісний намет фірми Yakima, який встановлюється на дах позашляховика. Також передбачені складні сходи, якими можна дістатися до спального місця. Крім того, у каталозі можна знайти газову плитку (для неї відведено місце у відкидний частини багажних дверей), компактний холодильник, набір похідного посуду та складну меблі – стіл і комплект стільців.

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Ford продемонстрував повністю укомплектований похідний позашляховик, назвавши його "концептом" Bronto Overland. За основу взяли виконання Badlands, яке від стандартної моделі відрізняють 17-дюймові диски з 35-дюймовими покришками та лебідка, вмонтована у передній бампер. Додатково Bronto Overland оснастили системою кругового додаткового освітлення і радіостанцією CB-діапазону.

Відроджений Ford Bronco дебютував у США в липні цього року. На американському ринку ціни на модель стартують від 28,5 тисячі доларів.

Початкова версія позашляховика оснащена "турбочетвіркою" EcoBoost об'ємом 2,3 літра, яка видає 273 кінських сили і 420 Нм крутного моменту. Пару їй складає семиступінчаста "механіка" або десятидіапазонна автоматична коробка передач. Як альтернатива доступний 2,7-літровий двигун V6 потужністю 314 сил і 542 Нм моменту. Він працює тільки з "автоматом". Привід за замовчуванням повний, з роздавальною коробкою з трьома режимами та передавальним відношенням зниженої передачі 2,72: 1.

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