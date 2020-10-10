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Ford показав, як проходить суворі випробування гібридний пікап F-150: відео

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Гібридний Ford F-150 пройшов смугу жорстких випробувань - фото 1
Гібридний Ford F-150 пройшов смугу жорстких випробувань

Багато покупців популярного пікапа Ford F-150 з недовірою ставляться до нових технологій, зокрема до електромоторів. Щоб переконати їх у витривалості нового гібрида PowerBoost Hybrid, виробник провів випробування всіх частин конструкції в екстремальних умовах.

У США традиційно популярними є саме пікапи. А одним з лідерів ринку залишається F-150 виробництва Ford. Однак його постійні покупці вважають, що електричний мотор не здатний витримати тривалі умови експлуатації. Нове відео покликане довести, що гібрид 2021 року не поступається за своїми ходовими якостями та довговічності моделям на викопному паливі.

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Основна частина випробувань така ж, як для моделей на газовому та дизельному паливі. Це буксирування важкого вантажу у 5,5 тонни по крутому схилу в умовах сильної спеки. Також автомобіль долає складні траси, витримуючи перепади температур і екстремальні погодні умови. При цьому особлива увага приділяється гібридній системі. З цією метою був розроблений новий тест для акумуляторної батареї.

Для підвищення надійності Ford використовує літій-іонний акумулятор потужністю 1,5 кВт з рідинним охолодженням. Згідно з інформацією виробника, разом з бензиновим мотором це дасть повних 2 кВтг і до 7,2 з новітньою силовою установкою Power Boost. Використовується поліпшений захист від вібрації для гібридної системи. Сам тест проходив протягом 82 годин, але, за словами представників Ford, за цей час вони провели імітацію повного життєвого циклу газового F-150.

Варто відзначити, що ще у 2014 році почалася модернізація конструкції з впровадженням в кузов алюмінієвих деталей. Гібридна система повинна стати першим кроком на шляху до повністю електричного пікапа Ford F-150, презентація якого запланована на середину 2022. Він буде створений на базі показаного у відео гібрида F-150 PowerBoost.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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