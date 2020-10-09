Що відбувається з покришкою Toyota Supra під час дрифту: відео

Американський блогер Метт Мікка опублікував на своєму YouTube-каналі Warped Perception чергове відео, в якому за допомогою камери GoPro показав, що відбувається з покришками Toyota Supra під час керованого заносу. Крім того, автор експерименту зобразив роботу задньої підвіски.

Для проведення експерименту блогер закріпив камеру GoPro на задньому правому диску. Щоб не пошкодити пристрій, Toyota Supra "взули" у низькопрофільну широку гуму. Під час зйомки автору ролика вдалося зняти, як працює покришка під час ковзання. Картинка передавалася у режимі реального часу на смартфон Метта.

Це цікаво: Гоночний Citroen легендарного пілота Себастьяна Льоба продали за шалену суму

На представленому відео можна побачити значні вібрації у місцях, де покришка стикається з асфальтом під час керованого заносу. Крім того, під час дрифту можна почути характерний свист, який виникає при терті гуми об асфальт. За час експерименту шина зазнала серйозні бічні навантаження, однак успішно впоралася з випробуванням.

Ще одну екшн-камеру блогер розмістив на днище автомобіля. З її допомогою в ролику можна побачити, як працює задня підвіска та карданний вал під час керованого заносу.

На початку вересня цей же блогер вирішив подивитися, що відбувається всередині впускного колектора Toyota Supra Turbo. Щоб побачити прихований процес у двигуні автомобіля, він також використовував екшн-камеру. А на початку серпня за допомогою все тієї ж GoPro він продемонстрував, які процеси відбуваються всередині колеса Mercedes-Benz E55 AMG, що рухається по рівному асфальту і по поганому дорожньому покриттю з вибоїнами.

Читайте також: Водіям нагадали, які речі мають бути в кожному авто