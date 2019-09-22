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У продаж надійшов триколісний електромобіль Arcimoto SRK

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Arcimoto SRK - фото 1
Arcimoto SRK / future-trends

Стартап Arcimoto SRK приступив до поставок триколісного гібрида автомобіля з мотоциклом на електричному ходу, прототип якого продемонстрували ще у 2015 році.

Стартап оголосив, що він передає в торговельну мережу перший екземпляр Arcimoto SRK, який зійшов з виробничої лінії, і що клієнти, які оформили попередні замовлення в Каліфорнії, Вашингтоні та Орегоні, тепер зможуть отримати цей транспортний засіб.

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Це двомісний електромобіль, в якому для управління використовується кермо як у мотоцикла. Втім, ціна Arcimoto SRK набагато вища, ніж у мотоцикла: $19 900.Електромобіль розвиває швидкість до 75 миль на годину (121 км/год), дальність його пробігу в міських умовах становить трохи більше 100 миль (161 км).

У продаж надійшов триколісний електромобіль Arcimoto SRK - фото 356454

У продаж надійшов триколісний електромобіль Arcimoto SRK - фото 356455

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Джерело: motor1
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