У "Повернись живим" на армію за день зібрали більше грошей, ніж за рік: сума вражає

За добу на армію українці спрямували понад 20 мільйонів гривень / Kaitlyn Baker

Ми не втомлюємося нагадувати про те, що зараз дуже важливо допомагати українській армії. Благодійний фонд "Повернись живим" приголомшив сумою, яку українці переказали за один день, 22 лютого.

На своїй сторінці у фейсбуці фонд "Повернись живим" відзвітував, яку суму вдалося зібрати усього за одну добу, 22 лютого. Ця цифра вкотре підкреслює нам, що українці – непереможні у своїй єдності!

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За вчора ви допомогли війську більше, ніж за весь 2021 рік. ДОБА ПРОТИ РОКУ, – йдеться у публікації.

У фонді зізнаються, що бухгалтерія заледве встигає підраховувати кількість платежів. А сам військовий відділ у режимі 24/7 конвертує благодійні внески кожного у реальну допомогу на передовій.

Загалом за минулу добу фонд "Повернись живим" отримав 20 502 560,36 гривні.

"Рівень фінансової підтримки, який фонд отримав за останні кілька тижнів, – каже директор "Повернись живим" Тарас Чмут, – чергове свідчення того, що Україна та українці готові боротися з Росією у всіх можливих формах і проявах. Наразі фонд має сотні заявок від військових, які ми оперативно обробляємо, щоб посилювати армійців, і вигравати державі час там, де вона не встигає".

Також у фонді вдячні усім, хто долучився та долучається до допомоги.

ЛЮДИ, ви неймовірні! Найкращий тил! Найсильніша поміч війську!, – звертаються до українців у фонді.

Тут ми розповідали, як можна допомогти українській армії фінансово. Нагадуємо про те, що підтримка наших хлопців і дівчат на передовій допомагає нам не годувати у майбутньому злочинців, які прагнуть загарбати нашу країну!

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