Я переходжу на українську: у мережі запустили крутий флешмоб, до якого варто долучитися

Ми регулярно розповідаємо про усілякі флешмоби, але цей заслуговує на особливу увагу. Українські інфлюенсери та блогери запустили флешмоб "Я переходжу на українську мову", до якого рекомендуємо долучитися і вам, якщо ви досі цього не зробили.

Нагадуємо про те, що мова – код нації. Тож українцям надзвичайно важливо, щоб саме українська мова звучала звідусіль. Особливо важливо це зараз, адже "собіратєль земель руськіх" ладен прийти у кожен дім, де є, на його думку, потреба "захищати" російськомовних людей. Гайда разом з Радіо MAXIMUM долучатися до флешмобу "Я переходжу на українську мову".

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Свій пост про перехід на українську мову написав архітектор Слава Балбек. І він миттєво став вірусним.

"Враховуючи те, що останні 38 років я спілкувався виключно російською, перехід буде послідовний.

1. Соціальні мережі – почнемо з жартів

2. Чати та листи – доведеться свої стікери переробляти

3. Повноцінне спілкування – ну шо, а ви шо там шо?

А ви, будь ласка, мене в цьому підтримайте", – написав він.

Тож не дивно, що його приклад надихнув і інших долучитися до цього флешмобу.

"За покликом @balbekus та серця переходжу на українську мову. Тримаймося купи!", – написав сценограф Володимир Черемис.

"Я Оля і разом з @balbekus переходжу на українську мову. Усе своє життя (33 рочки) я спілкувалась, думала російською, тому прошу вас підтримувати, виправляти мої помилки, надавати поради. Перехід буде поступовий, тому сподіваюсь на розуміння. Все буде Україна", – написала дизайнерка Ольга Бондар.

Також у мережі з'явився хештег #mova_power. За ним можна знайти й інші дописи. Вас же ми закликаємо теж долучитися до цього флешмобу. Пам'ятайте про те, що українська мова не лише об'єднує. Вона ще й ставить серйозні палки в колеса нелюду, чиї дії прогнозувати не може абсолютно ніхто!

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