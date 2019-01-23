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У Porsche розповіли про найгучніші авто в історії компанії

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Одна з найгучніших авто Porsche - фото 1
Одна з найгучніших авто Porsche

У черговому епізоді серії Top 5 компанія Porsche розповіла про найгучніші машини у своїй історії.

Щоб з'ясувати це, ведучий Жан П'єр Крамер і маркетолог Porsche Бенджамін Марьянак вирушили до музею марки в Цуффенхаузені, взявши з собою вимірювач рівня шуму.

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Одними з найгучніших машин Porsche назвали 911 SC Safari, 911 RSR, 928 Trigema, 804 Formel 1 і 911 Carrera RSR Turbo 2.1. Остання оснащена 2,14-літровим "оппозитником" потужністю близько 500 кінських сил, який поєднується з п'ятиступеневою механічною трансмісією. Всього компанія побудувала чотири примірники 911 RSR Turbo.

Послухайте, як звучать найгучніші авто Porsche:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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