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Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport стане новим ралійним спорткаром

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Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport - фото 1
Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport / motor1

Компанія вже побудувала і представила свій новий ралі-карт заснований на 718 Cayman GT4 Clubsport.

Модель повністю відповідає вимогам FIA R-GT, і візьме участь в Кубку сезону 2020 року. Основним поштовхом до повернення компанії в ралі стали відгуки на представлений концепт Cayman GT4 Clubsport Rally Concept минулого року.

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Варто відзначити, що Porsche, це не просто виробник преміальних і відомих спортивних автомобілів. Компанія має свою власну частку успіху в змаганнях ралі Дакара.

Спорткар Porsche 718 - фото 302947
Спорткар Porsche 718

Так, в 1986 році моделі Porsche 959 і 953 стали переможцями марафону в 1986 році. У 60 – 70-х роках навіть модель Porsche 911 відзначилася на перших місцях завдяки пілотам Віку Елфорда і Бьорну Вальдегарду.

Поки подробиць про майбутню новинку немає. Під капотом очікується 3,8-літровий шестициліндровий мотор на 425 кінських сил. В рамках дебюту повернення спортивної команди в Ралі, на зимових змаганнях Porsche Winter Event пройде пробний заїзд концепту.

Захід вже проходить, а пілотом нового спорткара став Річард Літц.

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Спорткар Porsche 718

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Джерело: motor1
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