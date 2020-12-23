Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

У мавп виявили психологічну особливість, як у людини

  • 11
Мавпи - фото 1
Мавпи / livejournal

Мавпи, як і люди, схильні слідувати наміченій меті, в яку вклали ресурси. Навіть якщо вона не має сенсу.

До таких висновків прийшли вчені з Центру мовних досліджень державного університету Джорджії (США).

І ще: Заможні чи бідні: хто насправді найбільше зловживає спиртним

Вони провели експеримент, в якому залучили понад 30 мавп. Їм запропонували зіграти в просту відеогру. Спостереження показують, що тварини йшли до кінця, проявляючи завзятість, навіть якщо знали про поразку заздалегідь. А все тому, що до цього вклали багато сил в гру. Подібне, кажуть вчені, відбувається і з людьми, якщо, наприклад, вони залишаються в некомфортних стосунках, на які витратили багато емоційних ресурсів.

Експеримент з мавпами показує, що, ймовірно, цей механізм виник задовго до появи людини: ще у наших далеких предків. І, можливо, навіть раніше, адже схожі результати в минулих дослідженнях показали голуби і щури.

У мавп виявили психологічну особливість, як у людини - фото 440261

Це цікаво: Чому на вашому робочому місці мають бути кімнатні рослини

Джерело: nature
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові пісні зими 2020: плейлист популярної музики за тиждень
  • 21 грудня, 14:27
  • 134
Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 21 грудня, 12:26
  • 487
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2724330
Загрузка...
Новини