У мавп виявили психологічну особливість, як у людини

Мавпи, як і люди, схильні слідувати наміченій меті, в яку вклали ресурси. Навіть якщо вона не має сенсу.

До таких висновків прийшли вчені з Центру мовних досліджень державного університету Джорджії (США).

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Вони провели експеримент, в якому залучили понад 30 мавп. Їм запропонували зіграти в просту відеогру. Спостереження показують, що тварини йшли до кінця, проявляючи завзятість, навіть якщо знали про поразку заздалегідь. А все тому, що до цього вклали багато сил в гру. Подібне, кажуть вчені, відбувається і з людьми, якщо, наприклад, вони залишаються в некомфортних стосунках, на які витратили багато емоційних ресурсів.

Експеримент з мавпами показує, що, ймовірно, цей механізм виник задовго до появи людини: ще у наших далеких предків. І, можливо, навіть раніше, адже схожі результати в минулих дослідженнях показали голуби і щури.

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