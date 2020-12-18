Як виглядали хижаки 250 мільйонів років тому: науковці відтворили образ звірів

Учені відтворили образ стародавніх хижаків – горгонспідів, що мешкали на Землі близько 250 мільйонів років тому. Дослідники показали, що у тварин були величезні ікла, вони нагадували величезні ножі для оброблення м'яса.

Як повідомляється, такі зуби зустрічалися у динозаврів, а саме у Тиранозавра Рекса. Шаблезубі тварини зараз вивчаються експертами з Великобританії, Канади і США.

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Відомо, що звірі існували ще за 166 мільйонів років до того, як "цар динозаврів" з'явився на Землі. Горгонопсіди були приблизно до 10 футів в довжину, але буди дуже швидкими і смертоносними хижаками. Експерти з Британії і США визначили, що тканина зубів цієї тварини складається вздовж їхніх лезових різальних країв, утворюючи серію лез.

Це дозволяло хижакам миттєво розривати шкури і плоть інших ранніх ссавців і рептилій. Вони це робили так швидко, як зараз ножі розрізають м'ясо.

Ці тварини зникли в результаті найбільшого в світі масового вимирання в кінці пермського періоду. Їх життя датується 250 мільйонами років тому. Вчені з'ясували що динозаври і горгонопсіди розвинули свої гострі, як леза зуби незалежно один від одного, але у ссавців вони з'явилися першими.

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