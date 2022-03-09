У Польщі з'явився яскравий мурал на підтримку України з Зеленським в образі Поттера

У місті Познань з’явився мурал, що символізує війну в Україні. Доволі влучне порівняння президента України з головним героєм книжок про Гаррі Поттера зробив польський художник Kawu.

Kawu порівняв події з історією книг Джоан Роулінг Гаррі Поттер. Про це пише місцеве видання codziennypoznan.

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Декілька днів тому художник на стіні по вул. Гетьманській зобразив злого чаклуна лорда Волдеморта з обличчям Путіна. Вчора ж митець презентував ще одну картину: він намалював Володимира Зеленського у ролі Гаррі Поттера, який за книгою врешті переміг злі сили.

Позаду Kawu зобразив київський Софійський собор та прапор України з написом "Вільна Україна". Зображення вже стало вірусним і розлетілось по всім соцмережам.

До слова, авторка Гаррі Поттера Джоан Роулінг також висловила підтримку Україні та навіть спрямувала сюди фінансову допомогу у розмірі 1 мільйон фунтів стерлінгів.

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