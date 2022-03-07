"Путін як Волдеморт": Джоан Роулінг підтримала Україну

Британська письменниця Джоан Роулінг висловилася щодо вторгнення Росії на територію України. Автор книг про Гаррі Поттера мріє володіти справжньою магією, щоби зупинити війну на українській землі.

Роулінг опублікувала пост, де зазначила, що благодійна організація Lumos може допомогти тисячам українських дітей, які постраждали від війни Росії проти України.

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"Це один з тих випадків, коли я хотіла б справді творити магію", – підтримала Україну в соцмережах Джоан Роулінг. Вона також закликала передплатників надавати гуманітарну допомогу дітям у дитбудинках в Україні.

Lumos міжнародна благодійна організація, заснована британською письменницею Джоан Роулінг. Компанія сприяє припиненню інституціоналізації дітей у всьому світі. Також фонд допомагає з евакуацією на окупованих територіях. Частина зібраних коштів піде на надання психологічної підтримки дітям, сім'ям та опікунам.

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