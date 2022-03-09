Українські військові зіграли у футбол з маленьким хлопчиком: відео до сліз

У нинішній ситуації в Україні дуже важливо будь-що підтримувати моральний дух. Це, власне, і продемонстрували бійці української армії, зігравши у футбол з місцевим хлопаком на вулиці.

Вже другий тиждень триває оборона України після вторгнення Російської Федерації.

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Наші воїни не лише вміло володіють зброєю, а й демонструють приклади справжньої людяності. Зокрема, в мережі вже стало вірусним відео, на якому солдати та маленький хлопчик грають футбольним м'ячем.

Відео, опубліковане у TikTok, вже стало дуже популярним. Воно викликає лише щирі емоції.

Żołnierze armii ukraińskiej grają w piłkę z młodym chłopakiem. pic.twitter.com/nUbs9SQTGl — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) March 8, 2022

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