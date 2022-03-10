"Не поширюйте це": глава Міноборони звернувся до українців

У Міністерстві оборони попросили українців не поширювати жодну інформацію про те, що закордонні партнери надають збройну допомогу нашій армії. Хоч це і чудові новини для громадян України, але така інформаційна активність може негативно відбитись на боротьбі з окупантами.

Очільник Міноборони Олексій Резніков звернувся до українців із проханням не коментувати, не розміщувати та не поширювати дописи про надання іншими країнами зброї для ЗСУ. Відповідний допис з'явився на офіційній сторінці міністра.

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"Військово-технічне співробітництво – дуже делікатна сфера, яка вимагає надзвичайно виваженого підходу до публічних коментарів. Особливо – в період війни. У зв’язку з цим я звертаюся з проханням до усіх. Будь ласка, не поширюйте повідомлення щодо надання певними країнами тієї чи іншої зброї нашій державі. Утримайтесь від коментарів з цього приводу. Залиште право висловлюватись на ці теми виключно офіційним особам. Інколи це створює інформаційний фон, який негативно впливає на результат", – розпочав він.

Річ у тому, що поширення інформації може ускладнити процес отримання нової техніки для армії, через що будуть втрати, яких можна було б уникнути.

Ворог не повинен знати, чого йому чекати. Нехай це буде для нього неприємним сюрпризом. Сподіваюсь на розуміння, – підсумував міністр.

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